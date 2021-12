Weihnachten rund um die Welt

Während die erwähnten südlichen Länder nicht früh genug mit dem Feiern beginnen können, wartet Russland mit dem Weihnachtsfest bis im neuen Jahr. Heiligabend, in Russland «Sochelnik» genannt, wird am 6. Januar gefeiert. Der im ganzen Land wichtigste Gottesdienst wird in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau gefeiert. Er beginnt um 23 Uhr, dauert rund drei Stunden und wird landesweit im Fernsehen übertragen. Am 7. Januar besuchen die Gläubigen am Morgen nochmals die Kirche. Danach wird das Weihnachtsfest im Kreis der Familie gefeiert.