Weihnachten für die Katz

Gut. Der Hund hat sein Outfit an, die Katze den Christbaum abgeschmückt. Jetzt kann es losgehen mit dem Festmahl. Beim Weihnachtsdinner darf es an nichts fehlen. Schliesslich kommt an diesem besonderen Tag die Familie wieder einmal zusammen. So holen wir nebst dem Chinoise-Caquelon auch die speziellen Tischtücher, Untersetzer oder die weihnachtlichen Tischsets hervor. Doch wie sieht das Festmahl für unsere Haustiere aus? Eigentlich immer gleich: Der Hund bekommt seine Terrine, die Katze ihr Whiskas. Oder etwa nicht?