Weg mit den Wespen

Als Erstes gilt es ein Vorurteil zu klären: Wespen an sich sind nicht gefährlich, sie stechen nicht per se. Nur wenn sie in die Enge getrieben werden und sich verteidigen wollen, werden sie aggressiv. Trotzdem – Wespen sind lästig. Besonders dann, wenn man gerade den Tisch gedeckt und den Grill angeschmissen hat. Wer die kleinen Störenfriede längerfristig aus dem Umfeld vertreiben will, der muss mehr als nur eine Strategie verfolgen. Zum einen sollte man sie irgendwie vom eigenen Aufenthaltsort vertreiben oder abschrecken und zum anderen gleichzeitig zu einer entfernten Stelle ablenken. Doch wie geht das genau? Dafür gibt es ein paar einfache Tricks mit simplen Hausmitteln.