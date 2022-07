Weesens Lastwagen-Pläne überraschen die Glarner

Sie stinken und sie sind laut. Für Anwohner sind vorbeifahrende Lastwagen eine Belastung. So auch in der Schwärzistrasse in Weesen. Die Strasse dient vielen Lastwagenfahrern als Verbindung zwischen dem nahen Industriegebiet auf der Glarner Seite des Linthkanals und dem Autobahnanschluss Weesen. Zum Leidwesen der Weesner Anwohner.

Bei einer Infoveranstaltung am Dienstagabend stellte die Gemeinde Weesen deshalb ein Vorprojekt mit Massnahmen vor, welche die Strecke für Lastwagen weniger attraktiv machen sollen (Ausgabe vom Donnerstag).