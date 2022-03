Was wollen wir vom Wald? 

Ein knappes Dutzend Journalistinnen haben sich an diesem sonnenverwöhnten Montagmorgen von Flims aus auf den Weg nach Conn gemacht. Eingeladen hatte das kantonale Amt für Wald und Naturgefahren. Das Thema der Veranstaltung in einer Waldlichtung: «Die Bedeutung des Bündner Waldes für Einheimische und Gäste». Anlass war die Präsentation zweier entsprechender Bevölkerungsbefragungen, die in den letzten zwei Jahren durchgeführt wurden: das Waldmonitoring soziokulturell – kurz Wamos – und die Fallstudie «Wald und Tourismus».