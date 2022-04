Was tun mit den Resten von Ostern?

Wenn wir schon beim Thema Schokolade sind, dann macht euch doch mal Schokoladencookies. In diesem Fall braucht ihr keine rohen Eier, sondern könnt ruhig auf hart gekochte Ostereier zugreifen, die in eurer Küche noch übrig geblieben sind. Das gekochte Ei macht den Teig etwas lockerer als es ein rohes Ei tun würde. Sie sind zwar nicht so fest und kross wie andere, schmecken aber trotzdem lecker. So geht es.