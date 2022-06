Was ist jenisch?

Fecker bedeutet eigentlich Landstreicher, ein eher abwertender Begriff. Der Name für die Chilbi werde irgendwann mal geändert, meint Huber deshalb. Mit solchen Begriffen würde die Genossenschaft nach und nach aufräumen. Das Volk wird verschiedentlich genannt: Kessler, Fahrende, Reisende und so weiter. «Die Betroffenen wollen als das bezeichnet werden, was sie sind, nämlich als Jenische.»