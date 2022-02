Was ist Integration?

Am Anfang dieses Monats bat mich eine Glarnerin um eine Widmung in meinem neuen Buch «Mein Name ist Fridolin». Nachdem ich ihr diese Widmung geschrieben hatte, sagte sie mir: «Ich habe bisher noch nie eine so gut integrierte Einwandererfamilie gesehen wie Ihre.» Obwohl es für mich ein grosses Kompliment war, konnte ich nicht viel mit dem Wort «integriert» anfangen. Da ich dafür kein passendes Wort in meiner Muttersprache fand, dachte ich mir, dass es ein deutscher Begriff für Immi­grant sein muss.