«Was isch eigentli a Spensa?»

Mit einem breiten Schmunzeln kommen Bligg und Marc Sway auf uns zu, als sie die Treppe vom Churer Medienhaus hinabgehen. Nachdem die beiden Schweizer Stars das TV- und Radiostudio der «Südostschweiz» besucht haben, sind sie nun bereit für die letzte Showeinlage des Tages. Zuerst wollten wir aber wissen, was den beiden am Kanton Graubünden eigentlich gefällt. «Ich mag die Natur und die Lebensfreude der Bündner. Sie wohnen in einem der schönsten Orte des Landes. Ausserdem trinke ich gerne den Wein aus der Bündner Herrschaft», erzählt uns Marc Sway. Bligg fasst es kurz und knapp zusammen: «Am Kanton Graubünden mag ich einfach alles.» Doch wie gut kennen die Musiker den Bündner Dialekt? Wir haben für sie ein paar «hiesige» Bündner Begriffe vorbereitet. Und wir haben spannende, aber auch kuriose Antworten bekommen. Aber seht selbst: