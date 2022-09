«Was du legst in den Künstlerhut, tut dem Künstler gut»

25’000 Besucherinnen und Besucher erwarten erwartet der Verein Aufgetischt am Strassenfestival Buskers in Chur. Es findet vom 16. bis 18. September statt. Während dieser Tage pilgern Strassenkünstler aus aller Welt in den Kanton Graubünden. Sie verwandeln die Churer Altstadt in ein lebendiges Kulturzentrum unter freiem Himmel. Dieses Jahr finde das Festival neu an drei statt wie bisher an zwei Tagen statt. Wie es in einer Medienmitteilung vom Verein Aufgetischt heisst, beginnt das Festival am Freitagnachmittag und endet am Sonntagabend. Wie es heisst, ist die Bedingung – nach drei finanziell schwierigen Jahren – alle 10‘000 Festivalarmbänder und Programmhefte zu verkaufen. Dann sei man in der Lage, das Festival auch im nächsten Jahr zu veranstalten. «Die schwarze Null ist und bleibt das Ziel», schreiben die Veranstalter.