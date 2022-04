Wann pflanze ich was, damit es wächst?

Es gilt jedoch noch zu unterscheiden, ob der Mond auf- oder absteigend ist. Das ist nämlich nicht dasselbe, wie wenn der Mond zu- oder abnehmend ist. Das Auf- und Absteigen des Mondes ist vergleichbar mit dem der Sonne innerhalb eines Jahres. Damit der Mond einmal vollständig auf- und absteigen kann, dauert es jedoch nicht ein Jahr, sondern gut 27 Tage. Während er in unseren Breiten zuerst auf- und dann wieder absteigt, verläuft seine Bewegung in der südlichen Hemisphäre genau umgekehrt. Der auf- beziehungsweise absteigende Mond hängt also von seiner Position am Himmel ab.