Wandergesellen bringen einen der ihren heim nach Tomils

So wie der Zimmermann Andreas Abt vor drei Jahren und gut vier Monaten auf Wanderschaft ging, so kehrt er an diesem Samstagnachmittag nach Hause zurück: Begleitet von Kameraden und im Beisein von Freunden und Bekannten. Die Dimensionen aber könnten unterschiedlicher nicht sein. Damals, am 13. April 2019, verabschiedete sich Abt von seiner Familie, der Freundin und den engsten Freunden und zog – ohne sich noch einmal umzudrehen – in Begleitung von zwei weiteren Wandergesellen zu Fuss von dannen.