Wandererlebnis für einen Fünflieber

Traditionell führen die «Südostschweiz» und die Sportbahnen Elm die Fünfliber-Wandertage durch. Diesen Sonntag, 9. Oktober, ist es wieder so weit. Mit der Gondelbahn Elm–Ämpächli und der Sesselbahn Schabell geht's für nur fünf Franken in die Berge. Wie Visit Glarnerland mitteilt, sind das in neuem Glanz erstrahlte Bergrestaurant «Ämpächli» mit der grosszügigen Sonnenterrasse, das urgemütliche Älpli sowie die Sonnenstube «Munggä Hüttä» am Fünfliber-Wandertag geöffnet.

Diese Attraktionen warten und ums Bergrestaurant «Ämpächli»: