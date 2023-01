Diese Sportlerinnen und Sportler haben uns verzaubert

Ariella Käslin galt als das ewig lächelnde «Schätzchen der Nation» und war am Pferd eine Überfliegerin. Die Luzerner Turnerin gewann 29 Titel, holte an der Europameisterschaft 2009 in Mailand Gold und Bronze und krönte ihre Leistungen an der Weltmeisterschaft in London mit der Silbermedaille. Im Alter von 23 Jahren gab sie ihren Rücktritt vom Spitzsport bekannt.