Vorhang auf für Graubündens Zirkus

Am Mittwoch, 18. Mai, startet der Circus Maramber – unter der Leitung von Ramona und Marco Berger – in Brigels in die zweite Sommersaison. «Es hätte in diesem Jahr eigentlich schon die dritte Sommertour werden sollen, aber im 2020 mussten wir wegen Corona alles absagen», sagt Ramona Berger, Zirkusdirektorin und Mitbegründerin. Beim letzten Weihnachtszirkus sei es wiederum gut gelaufen, meint sie.