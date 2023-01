Drohung am Davoser World Economic Forum

Am World Economic Forum (WEF) ereignete sich in Davos ein Vorfall, bei dem niemand zu Schaden kam. In einer am Dienstag unter anderem auch der «Südostschweiz» von unbekannten Absendern zugestellten E-Mail wurde behauptet, dass sich in einem Feuerlöscher im 5-Stern-Hotel «Seehof» in Davos Dorf ein Sprengsatz befinde. Die Verfasser des Schreibens forderten dazu auf, das Gebäude bis zwölf Uhr zu verlassen: «Eine Bombe wird in weniger als zwei Stunden explodieren. Verlassen Sie sofort das Hotel.» Glücklicherweise blieb es bei einer folgenlosen Drohung.