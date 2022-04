Von Wut und Schoggihasen

Niemand ist überrascht, wenn jeweils am Gründonnerstag die ersten Staumeldungen eintreffen. Die Kolonnen auf der Autobahn und der Ausweichverkehr auf den Kantonsstrassen gehören hierzulande zum Osterwochenende wie die Schoggihasen – was aber nicht heisst, dass alle Schweizerinnen und Schweizer dies einfach hinnehmen. Ob am Steuer oder in den Kommentarspalten sozialer Medien: Wer über Ostern in den Süden fährt, stösst auf lautstarke Empörung oder zumindest Unverständnis. Davon lassen sich die Reisenden aber nicht beeindrucken, wie das sich jährlich wiederholende Spektakel zeigt.