Von Hongkong nach La Punt

James Baron hatte am Samstag, 11. Juni, seinen letzten Arbeitstag als Küchenchef im Hotel «Mandarin Oriental» (zwei Michelin-Sterne und 18 Punkte Gault Millau) in Hongkong. Einen Tag später flog er bereits mit Frau Natacha und Tochter Ariya in die Schweiz. Nach einer 20-stündigen Reise kam die Familie in La Punt am Fusse des Albulapasses an. Der Unterschied zwischen der Metropole an der Südküste der Volksrepublik China und dem 700-Seelen-Dorf im Oberengadin könnte kaum grösser sein.