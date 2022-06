Von Gutenberg zum Gruppenchat

Diese Entwicklung macht das Druckmuseum Stamparia Strada in einer diesjährigen Sonderausstellung erlebbar. Mit verschiedenen interaktiven Angeboten können die Besucherinnen und Besucher die verschiedenen Kommunikationsmittel von früher testen. So kann man vor Ort zum Beispiel mit dem Gänsekiel schreiben. Auch die Erfindungen von Gutenberg werden erklärt; die Gäste können selber setzen und drucken. Und eine Voice-to-print-Installation blickt in die Zukunft und steht Neugierigen offen.