Vom Weg abgekommen

Früher ging ich jedes Jahr mit meiner Familie in die Sommerferien auf unser Maiensäss im schönen Prättigau. Die ganze Familie liebte das «Pendlahüschi» – wie wir es nennen. Nur bei der An- und Abreise ging es immer ein bisschen turbulent zu und her. So war es auch, als mein Vater mit unserem neuen Hund vom Tal hinauf aufs Maiensäss wandern wollte. Cheyenne war extrem anfällig auf Gewitter und Geräusche aller Art. Und ausgerechnet als mein Vater unterwegs war, gab es irgendwo einen kaum hörbaren, dumpfen Knall. In Sekundenschnelle war die Labradorhündin spurlos verschwunden.