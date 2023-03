Die Krux mit den hungrigen Akrobaten der Lüfte

Je strenger der Winter, desto öfter sieht man sie in den Dörfern: die Bergdohlen, die in grossen Schwärmen aus ihren höher gelegenen Lebensräumen auf Nahrungssuche in tiefere Lagen vorstossen. Was die einen freut und auch mal dazu veranlasst, Futter für die Tiere hinauszustellen, sorgt bei anderen für Stirnrunzeln – gerade wegen der Fütterungsaktionen ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger. So hat auch die Gemeinde Ilanz/Glion vor Kurzem auf Hinweise aus der Bevölkerung hin in einer amtlichen Mitteilung darauf aufmerksam gemacht, das Füttern der Wildvögel sei «generell zu unterlassen».