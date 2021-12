Vielleicht hat der Wind zu den tiefen Dioxinwerten geführt

Ende Oktober sagte Jakob Marti, der Leiter der kantonalen Hauptabteilung Umwelt, Wald und Energie, er erwarte, dass auch rund um die Kehrichtverbrennungsanlage Linth in Niederurnen Dioxine gefunden würden. Und: «Der Fall Lausanne ist beunruhigend.» In Lausanne mussten die Behörden im Oktober für grosse Teile der Stadt Verhaltensempfehlungen ausgeben, weil um den ehemaligen Standort einer KVA hohe und gesundheitsgefährdende Dioxinwerte in Bodenproben gefunden worden waren.