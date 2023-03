Das Saisonende auf der Kunsteisbahn im Buchholz wird gefeiert

Bevor die Kunsteisbahn im Buchholz geschlossen wird, findet in der GLKB-Arena in Glarus am Samstag, 11. März, ab 14 Uhr noch der vierte Glarner Cup statt. Und am Sonntag, 12. März, steht das grosse Saisonende-Fest mit Bar, Grill und Livemusik mitten auf dem Eis auf dem Programm.

Seit Beginn der Eissaison im Oktober 2022 seien die Besucherzahlen des öffentlichen Eislaufes konstant hoch gewesen, steht in einer Mitteilung aus dem Gemeindehaus Glarus. Besonders während der Ferienzeiten sei die GLKB-Arena von sehr vielen Besucherinnen und Besuchern genutzt worden. Sehr erfreulich gewesen sei zudem, dass nebst den vielen Gästen auch zahlreiche Leute die Eisbahn besucht hätten, die Ferien im Glarnerland verbrachten. «Zudem haben viele Schulklassen aus dem ganzen Kanton den Weg ins Buchholz gefunden.» So hätten sich Schülerinnen und Schüler aller Stufen aus dem Glarnerland wie auch aus angrenzenden Regionen auf dem Eis sportlich betätigt. An den Wochenenden fanden jeweils Spiele des Glarner Eislaufklubs und von weiteren ansässigen Plauschmannschaften statt. Die Spiele wie auch das Restaurant «Buchholzstübli» seien stets gut besucht gewesen.

Höhepunkte zum Saisonende

Der Saisonschluss wird am Freitag, 10. März, mit dem letzten «Cheese on Ice» eingeläutet. Dabei kann der Genuss eines Fondues oder Raclettes mit ein paar Runden auf dem Eis kombiniert werden. Es ist ab 19.15 bis 21 Uhr geöffnet. Am Samstag findet am Morgen dann das Abschlussturnier der Hockeyschule statt, am Nachmittag startet der vierte Glarner-Cup, an dem alle Glarner Hockey-Plauschmannschaften teilnehmen. Die Fridli Bombers werden als Titelverteidiger vom HC Niederurnen, dem Dream Team und dem Glarner EC gefordert.

Am Sonntag findet das grosse Fest zum Saisonende statt. Bis zum Mittag steht das Eis für Eislauf und Hockey zur Verfügung. Ab 12 Uhr gehört es allen Gästen, welche die Bar und Grillstation auf dem Eis geniessen möchten. Umrahmt wird der Nachmittag mit Livemusik der Band «Ophelia’s Iron Vest». Am Nachmittag können sich die Gäste zudem mit Eisstockschiessen und bei einem Nagelwettbewerb messen. Der Eintritt am Saisonende-Fest ist frei und das Eis darf mit Strassenschuhen betreten werden. (mitg)