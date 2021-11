Verwirrung im Trinser Schilderwald

Diese blaue Verkehrstafel, klärt Rüegg von der Kantonspolizei all jene auf, die sich nicht mehr an die gesamte Verkehrskunde-Theorie erinnern, sei das Signal 2.31, Mindestgeschwindigkeit. «Das Signal 2.31 nennt die Geschwindigkeit in Stun­denkilometern, die bei günstigen Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen nicht unterschritten werden darf. Fahrzeugen, die nicht so schnell fahren können oder dür­fen, zum Beispiel wegen Besonderheiten des Fahrzeuges oder der Ladung, ist die Wei­ter­fahrt untersagt», zitiert er aus der Signalisationsverordnung. Im Grundsatz gehe es darum, dass langsame Fahrzeuge nicht durch den Tunnel fahren dürften, sagt Rüegg. Die Signalisation habe – in anderer Form – bereits seit Jahren bestanden. «Diese Art von Signalisationen wurde an einer schweizerischen Fachtagung besprochen und im Sinne einer schweizweiten Vereinheitlichung empfohlen.»