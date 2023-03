«Als ich den Walensee entdeckte, musste ich wiederkommen»

Der 33-jährige Benjamin Friant ist schon lange von Trottinetts fasziniert und fühlt sich in den Skaterparks zu Hause. Friant kommt ursprünglich aus Frankreich, verbrachte aber fast sein ganzes Leben in der Schweiz. In den frühen 2000er-Jahren ist seine Leidenschaft für Scooter entflammt, so werden die Tretroller von Profis genannt.