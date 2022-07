Verpuffte Millionen, ein falscher Picasso und ein Haus in Südspanien

Der amtliche Verteidiger lässt kein gutes Haar an der Arbeit der Staatsanwaltschaft. Diese sei dem wahren Täter «auf den Leim gegangen», einem Geschäftsmann aus der Region. Dieser wurde 2017 vom Kreisgericht See-Gaster zu einer bedingten Haftstrafe und einer Busse von 4000 Franken verurteilt (Ausgabe vom 3. Juni 2017). «Die Fantasie geht manchmal mit der Verteidigung durch», kontert darauf der Staatsanwalt. «Die Staatsanwaltschaft hält sich an die Fakten.» Der giftige Austausch fand am Donnerstag vor dem Kantonsgericht in St. Gallen statt.