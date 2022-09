Verletztes Wildtier – was nun?

Sieht man ein krankes oder verletztes Wildtier, sollte man sich in erster Linie direkt Hilfe beim Wildhüter holen. Von gut gemeinten eigenen Massnahmen wie Einfangen und privatem Pflegen, Tötung im Sinne einer «Erlösung» oder dem Gang zum Tierarzt rät der Schweizerische Tierschutz ab. Der Wildhüter weiss in der Regel über die zuständigen Auffangstationen für die jeweilige Tierart Bescheid. Falls notwendig, wird das Tier in fachliche Pflege gebracht.