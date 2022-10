Verdammt dazu, immer neue Kriege zu produzieren

«Wenigstens hat man nach dem Militärdienst keine Illusionen mehr», meinte mein Vater, als ich vor dreissig Jahren in die RS einrückte. Tatsächlich bescherte mir der Wehrdienst ein realistischeres Bild der Gesellschaft und von der (In-)Effizienz eines Militärapparats. Zu den grössten Traumata meiner kurzen Militärkarriere gehören einerseits das mobilmachungsmässige Einrücken in den WK, das ich als völlig chaotische Feuerwehrübung erlebte. Das stundenlange Umherirren in einem Weinberg oberhalb von Maienfeld ohne Ausrüstung, weil Transportmittel fehlten, bleibt unvergessen.