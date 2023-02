Neues E-Ticket-System nun auch in der Region Chur

Die Venda-Automaten ersetzen die bestehenden Geräte in den Bussen sowie an ausgewählten Haltestellen und RhB-Bahnhöfen. Die ersten (stationären) Venda-Automaten werden in Chur an den Haltestellen Bahnhofplatz, Albula und Alexanderplatz installiert. An diesen Haltstellen können die Kunden sich mit dem neuen Ticket-Verkaufssystem vertraut machen. Die neuen Geräte ergänzen die bestehenden, bereits bekannten Verkaufskanäle. Billette sind weiterhin online, via Apps und an Billettautomaten sowie bei ÖV-Verkaufsstellen erhältlich.