Die amerikanische TV-Ikone mit dem Glarner Urgrossvater hört auf

von Jarryd Lowder

Was hat die beliebte amerikanische Live-Comedy-Sendung «Saturday Night Live» mit Glarus und New Glarus, Wisconsin, zu tun? Am vergangenen Wochenende wurde die dienstälteste Komikerin in der Geschichte von «SNL» in ihrer letzten Folge von ihren Schauspielkollegen herzlich verabschiedet. Ihr Name: Cecily Strong, auch bekannt als Cecily Legler Strong.