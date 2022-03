Uralte Berge in neuem Gewand

von Barbara Bäuerle

Das Eröffnungsdatum 13. März für das Besucherzentrum der Tektonikarena Sardona in Elm war nicht zufällig gewählt. Denn die Sonne schien an diesem Tag kurz vor neun Uhr durch das Martinsloch auf die Elmer Kirche. Ein jährlich zweimal wiederkehrendes Ereignis, welches wieder bis zu vierhundert Besucherinnen und Besucher in den geschichtsträchtigen Ortskern von Elm lockte.