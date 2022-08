Unterwegs auf der Fläche von Schaffhausen

Auch nach dem Erlegen zweier Jungtiere des Beverinrudels in der Nacht auf Montag bleiben weitere Abschüsse notwendig. Das schreibt der Kanton Graubünden in einer Medienmitteilung vom Dienstag. In erster Linie nimmt der Kanton den «besonders auffälligen» Leitwolf M92 ins Visier. Er lässt aber keinen Zweifel daran, dass das Ziel «die Entfernung des gesamten Beverinrudels» bleibt.