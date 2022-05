Unter dem Wasserfall hindurch

Erbaut haben diesen Pfad damals Christian Melchior und seine Familie, die Besitzer des Gasthauses, welche es bis heute betreiben. Als im Jahr 1882 die Gotthard-Eisenbahn eröffnet wurde, blieb der Transitverkehr fast vollständig aus, und immer weniger Gäste hätten das Restaurant in der Rofflaschlucht besucht. Also beschloss die Familie Melchior, von dem Dorf Andeer nach Amerika auszuwandern. Zu dieser Zeit wurde die Überfahrt zu dem neuen Kontinent nämlich bezahlt. Dort habe Christian als Diener gearbeitet und sei als solcher bei einer Amerikareise an den Niagara-Fällen vorbeigekommen. So habe er zum ersten Mal gesehen, wie man mit Naturschönheiten Geld verdienen konnte. Daraufhin entschieden sich die Auswanderer dazu, in die Rofflaschlucht nach Andeer zurückzukehren und den Wasserfall als Sehenswürdigkeit für Touristen anzuschliessen. Dabei war Christian selbst der Ruf als «Spinner vom Dorf» gleichgültig. Sieben Jahre Arbeit und 800 Sprengladungen später war das Haus der Familie Melchior mit dem Wasserfall im Jahr 1914 erschlossen.