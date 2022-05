Unter ausgezeichneten Berufskollegen

Wenn ich die Fotos weltbekannter Fotografen anschaue, lerne ich auch ihre Aussagen zur Fotografie kennen, weil mich ihre Bilder inspirieren. Die interessanteste Aussage aber, die ich zur Fotografie gehört habe, stammt von einem unbekannten Fotolehrer, der in Sri Lanka lebt. Er fügte seinen Glückwünschen an die Fotografen, die einen Amateur-Fotowettbewerb gewonnen hatten, den Satz hinzu: «Wenn Sie auf die Teilnahme an Wettbewerben verzichten, wird Ihre Kreativität auf eine andere Ebene steigen.»