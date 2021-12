Undurchsichtige Polizeiarbeit

Eine Handvoll Medienschaffende und ein Dutzend Zuschauer verfolgten den Prozessauftakt in der Arena Klosters, wo das Regionalgericht Prättigau/Klosters am Donnerstag tagte. Es geht um das jüngste Kapitel in der juristischen Aufarbeitung rund um den Fall des Whistleblowers Adam Quadroni: Im Fokus stand diesmal ein Kantonspolizist (die Anklageschrift nennt ihn A.B.).