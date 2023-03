Der Gemeinde Davos droht eine Party-Klage

Das Seehofseeli-Areal in Davos Dorf ist ein beschaulicher, ruhiger Fleck. Im Winter zieht die dort betriebene kleine Eisbahn Kinder und Erwachsene an, auf den Sitzbänken geniessen Gäste und Einheimische die Sonne. In dieser Wintersaison war es mit der Ruhe vorbei. «Vom 15. Dezember bis 18. März definiert das grösste Winter-Pop-up der Alpen, das Secret Mountain Davos, das Après-Ski neu», wurde gegen Ende 2022 in einer Medienmitteilung verkündet. Was folgte, waren Partys und Ärger. Beim Seehofseeli wurden Temporärbauten erstellt.