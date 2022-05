Ukrainische Schulkinder büffeln in Uznach noch zu fünft

Sacha steht vor dem Lavabo im Klassenzimmer. Soeben hat er erfahren, dass die Zeitung ein Foto machen will. Darum macht sich der Zwölfjährige hübsch und glättet seine Haare mit Wasser. Er ist der Älteste der fünf ukrainischen Kinder in der Auffangklasse in Uznach. Der Altersunterschied der geflüchteten Schülerinnen und Schüler ist gross: David, der Jüngste, ist erst sechs Jahre alt. «Deutsch ist ihm zu kompliziert. Er will lieber spielen», sagt Lehrerin Kateryna Ntumba Muambayi.