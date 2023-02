Mit der Dauer des Krieges wächst das Heimweh der Geflüchteten

In einem Jahr kann vieles passieren. Gerade bei Menschen, die ihre Heimat aufgrund eines Krieges fluchtartig verlassen mussten und nun dabei sind, sich in einem fremden Land zurechtzufinden. Die 62-jährige Maryna, deren 32-jährige Tochter Katya mit ihren Kindern Polina (13) und Valentin (11) sowie die 34-jährige Tanya mit ihrem Sohn Volodymyr (7) hatte die Flucht im April des vergangenen Jahres vorerst nach Disentis und dann nach Tavanasa geführt. Die beiden Familien einigen sich darauf, in der Zeitung nur mit den Vornamen zu erscheinen.