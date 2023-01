Viel zu tun in Churer Gassenküche und Notschlafstelle

von David Eichler und Matthias Fritschi

Man könnte meinen, dass Gassenküche und Notschlafstelle in milden Wintern weniger zu tun haben als in kälteren Jahren. Dieser Vermutung jedoch widerspricht Carlo Schneiter, Betriebsleiter des Vereins Überlebenshilfe Graubünden, im Interview mit TV Südostschweiz: «Wir haben zwar generell in den Wintermonaten schon etwas mehr Betrieb. Das Wetter hatte dieses Jahr aber kaum Einfluss auf unsere Zahlen.» Es habe in den letzten zwei Jahren allgemein einen Zuwachs gegeben bei den Menschen, die in einer Notsituation seien und Hilfe benötigten. Bei den Übernachtungen sieht Schneiter den Ursprung dafür insbesondere beim Wohnungsmarkt: «Wir haben mehr Leute, die keine Anschlusslösung finden, wenn sie ihre Wohnung verlieren, und es ist generell schwieriger geworden, eine Wohnung zu finden.»