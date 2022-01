Über Stock und Stein in Vals

An der Talstation der Bergbahnen in Vals startet die Wanderung: Mit der Gondel geht es hinauf bis nach Gadastatt. Die Fahrt ist für Spaziergänger kostenlos. Dort angekommen wird man von einem einladenden Panoramarestaurant empfangen. Wer noch eine kleine Stärkung braucht, ist hier bestens aufgehoben. Leider war es bei unserem Besuch alles andere als sonnig und die Aussicht hielt sich in Grenzen. Doch auch bei schlechter Sicht versetzt der Winterwanderweg in eine ganz andere Welt und ist ein Erlebnis wert.