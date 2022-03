Tüftlerinnen und Tüftler finden Zwischenunterschlupf

FHGR-Professor Gion-Pol Catregn zeigt sich ebenfalls erfreut über das temporäre Zuhause: «Wie hätte ich mir in meinen jungen Jahren so einen Ort gewünscht, wo Gleichgesinnte basteln, diskutieren und eigene Ideen weiterentwickeln können.» Zudem könnte das Zwischenlabor Potenzial für künftige Studentinnen und Studenten haben. So bestünden viele Überschneidungen mit den technischen Studiengängen Photonics, mobile Robotics sowie Computational and Data Science der Bündner Fachhochschule. So seien die im Tüftellabor erworbenen Fähigkeiten für ein solches Studium sehr wertvoll. Entsprechend sieht Catregn die Beherbergung des Labors auch als Chance für die FH Graubünden: «Die Macherinnen und Macher von heute sind vielleicht unsere Studierenden von morgen.» (nen)