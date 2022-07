Truthahn-Trauma

Auf einer Reise begegnet man manch einem Tierchen. Führt diese Reise durch Mittel- und Südamerika, gehören so einige krabbelnde, kriechende oder fliegende Viecher dazu. Schlangen, Vogelspinnen, Skorpione – alles habe ich während meiner langen Ferien im Jahr 2014 irgendwo angetroffen. Und alle sind völlig harmlos im Vergleich zu dem Tier, das mich in Chile in Angst und Schrecken versetzte.