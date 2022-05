Trotz Pandemie – Ansturm auf Sozialhilfe bleibt aus

Der Kanton St. Gallen hat kürzlich seine Sozialhilfestatistik 2020 veröffentlicht. Also von jenem Jahr, in dem die Covid-19-Pandemie ausbrach. Sind wegen Lockdowns nun mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen, wie das damals befürchtet wurde? So viel vorneweg: im Grossen und Ganzen kaum. Aber auffällig ist in der 84 Seiten umfassenden Statistik der Blick auf die Langzeitarbeitslosen. Deren Anteil hat zwischen 2020 und 2021 sprunghaft zugenommen (siehe Grafik unten). Dies nicht nur in der Region und dem Kanton St. Gallen, sondern in der ganzen Schweiz.