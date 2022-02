Traumwetter am Wochenende

Die Tage werden wieder länger. Verglichen mit dem kürzesten Tag am 22. Dezember, scheint die Sonne heute bereits mehr als eineinhalb Stunden länger. Das Wochenende steht vor der Tür. Was macht das Wetter? Im Moment ist es noch ein wenig trüb in der Südostschweiz, wie die folgenden Bilder von verschiedenen Webcams zeigen (wenn ihr auf ein Bild klickt, gelangt ihr zu aktuellen Aufnahmen der Webcam).