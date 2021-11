Tourismuswahl mit Nebengeräuschen

Stehen gewichtige Wahlen an, wird hinter den Kulissen an Allianzen geschmiedet und um Stimmen geweibelt. Und manchmal werden auch Interna an die Medien durchgestochen. Das verhielt sich im Vorfeld der Gesamterneuerungswahlen für den Verwaltungsrat der Davos Destinations-Organisation nicht anders. Zentral und spannungsgeladen war die Frage, wen die Genossenschafterinnen und Genossenschafter auf den touristischen Chefsessel hieven werden. Geklärt wurde das mit einem eindeutigen Stimmenergebnis an der am Freitag im Davoser Kongresszentrum durchgeführten Generalversammlung.