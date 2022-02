Torschlusspanik und der Sinn dahinter

Zur Befestigung und Verteidigung wurden die Städte von einer Stadtmauer umgeben. Die Festung war damals Sinnbild für Prestige und Reichtum. Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, wurden die Tore bei Abenddämmerung geschlossen. Das war Pech für jene, welche nicht rechtzeitig zur Stadt zurückkamen und vor verschlossenem Tor standen. Sie waren hilflos den Räubern oder gefährlichen Tieren ausgesetzt und mussten um ihr Leben fürchten. Da konnte man schon ordentlich in Panik verfallen – also in die sogenannte Torschlusspanik. Allerdings gab es meistens noch die Möglichkeit für die Zuspätkommenden, doch noch in die Stadt hinein zu kommen: Aber nur gegen eine Gebühr, durch das sogenannte «Schlupfloch» des Tors.