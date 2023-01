Kontrast zum Schneemangel, ein kämpfender Skicrosser und ein frohes Neues

Kein Karriere-Aus: Trotz verletzungsbedingtem Saisonende verschwendet der Bündner Skicrosser Alex Fiva keine Gedanken an einen Karriererücktritt. Er will kämpfen – und auf die Saison 2023/24 in den Weltcup zurückkehren. In der Physiotherapie trainiert er um die Krücken schnellstmöglich wieder ablegen zu können.

Bild Livia Mauerhofer