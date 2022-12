Knüller-Finale, hinter hohen Mauern und eine leuchtende Weihnachtszeit

Lehrpersonen haben eine Petition für den langfristigen Erhalt des musikalischen Grundunterrichts gestartet. Ihr Ziel bis Ende des Jahres sind 1000 Unterschriften. In einer musikalischen Grundschule in einer ersten Primarklasse in Chur lernen die Kinder einfache Melodien.

Bild Olivia Aebli-Item