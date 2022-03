Tötungsversuch oder Schrei nach Liebe?

Etwas weckte Michas* Stiefvater. Das hat ihm, Michas Mutter und den zwei Kindern im Haus vielleicht das Leben gerettet. Denn als er aus dem Fenster schaute, bemerkte er die Flammen, die unten beim Holzunterstand loderten. Michas Stiefvater rannte in die Waschküche hinunter, nahm den aufgerollten Gartenschlauch und spritzte mit diesem zum Fenster hinaus. So konnte er das Feuer löschen, bevor die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen, an welches der Unterstand angebaut ist. Die Feuerwehr musste nicht ausrücken. Die Polizei schon.