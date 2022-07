Töfffahrer kollidiert mit Leitplanke und wird schwer verletzt

Auf der Hauptstrasse in Zernez ist am Freitag kurz nach 8.30 Uhr ein Töfffahrer verunfallt. Er war von Zernez kommend Richtung Susch unterwegs, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Bei der sogenannten Güstiziakurve, einer starken Linkskurve, kollidierte er auf der rechten Strassenseite mit der Leitplanke und stürzte.

Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Beinverletzungen. Wie es heisst, betreuten ihn Privatpersonen, bis das Ambulanzteam der Rettung Unterengadin eintraf. Eine Rega-Crew flog den Töfffahrer schliesslich ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.

Der Töff wurde total beschädigt und wurde aufgeladen und abtransportiert. Mitarbeiter des Tiefbauamts Graubünden reinigten die verschmutzte Strasse. (red)